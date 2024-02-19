Haqqin.az вчера прояснил новость, вызвавшую удивление общественности, которая была представлена в новостной программе "Хазар ТВ". Телеканал сообщил информацию о том, что пациенты из Турции, России, Казахстана и других стран получают лечение в нашем "Биологическом Центре Интегративной Медицины". Сами пациенты также высказали свои мнения по этому поводу.

После определенного исследования становится ясно, что в этом центре уже более 15 лет успешно лечат хронические и аутоиммунные заболевания, такие как язвенный колит, болезнь Крона, Паркинсон, трофические язвы, рассеянный склероз, артроз, ревматоидный артрит, псориаз, бронхиальная астма, подагра и другие, с помощью методов Интегративной Медицины.

Вылечившись от этих хронических заболеваний, клиника, специализирующаяся на их лечении, стала известной и за пределами страны, и в результате каждый год сотни пациентов из Турции, России, Казахстана и других стран приезжают сюда для однократного излечения от своих болезней.

Теперь мы представляем вам эти сюжеты.