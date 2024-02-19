Украина все же получит немецкие ракеты?

Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.

Сообщается, что правящая в Германии коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободно-демократическая партия) подготовила секретное предложение о поставках Киеву большого количества боеприпасов, систем вооружения и транспортных средств.

Голосование по этому вопросу предполагается провести в Бундестаге уже на этой неделе.