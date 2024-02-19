Тело Навального могут никогда не выдать семье?

Интернет-портал «Агентство» пишет, что, по информации собеседников, в Кремле опасаются, что похороны оппозиционного политика могут превратиться в масштабную политическую акцию, которая затмит собой предстоящие выборы президента РФ.

Информация о смерти Навального стала неожиданностью для российских чиновников, работающих в Кремле. Сейчас власти обсуждают, что делать с телом политика, рассматривается даже такой вариант: никогда не выдавать тело политика, сказали источники издания The Moscow Times. «У нас приближаются президентские выборы. Нам это не нужно, потому что это будет проблемой для босса [Путина]», - сообщил на условиях анонимности один из высокопоставленных российских чиновников. При этом он добавил, что вариант «никогда не выдавать тело Навального» также рассматривается российскими властями.

Один из вариантов - провести закрытую церемонию прощания с Навальным в морге, куда будут допущены только близкие родственники и друзья. Окончательное решение о том, как поступить с телом Навального, еще не принято. Семья оппозиционера настаивает на том, чтобы они могли похоронить его в соответствии со своими традициями.