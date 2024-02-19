Лукашенко собрал силовиков и предупредил недругов Беларуси

«Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб», - приводит его слова БелТА.

У Беларуси есть все необходимое, чтобы гарантированно защитить себя и нанести противнику «неприемлемый ущерб». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Президент указал на то, что Беларусь продолжает усиливать свой военно-технический потенциал, продолжается поставка в войска новых образцов техники. В частности, он упомянул о поступлении на вооружение модернизированных ракетных комплексов «Полонез-М» дальностью до 300 км, двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 и двух дивизионов ракетных комплексов «Искандер-М».

Лукашенко также сказал, что белорусские пограничники и военные «уверенно» прикрывают границы республики с Украиной и странами Евросоюза.

Говоря о войне в Украине, президент Беларуси заявил, что «бенефициары войны» в Украине имеют большие доходы, именно поэтому они не заинтересованы «останавливать бойню». «У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны на Украине в четыре раза - с €2 тыс. до €8 тыс.», - сказал Лукашенко.

Далее Лукашенко заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» хочет втянуть Беларусь в войну. «Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну», - приводит его слова БелТА.

По словам белорусского лидера, в Минске располагают закрытой информацией о том, «что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из стран - членов НАТО». «Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта», - цитирует западного военного Лукашенко.

По словам белорусского президента, одновременно «и поляки повизгивают» о том, что «война на Украине дает им возможности сменить белорусский режим».

Лукашенко утверждает, что возле границ России и Беларуси размещены около 32 тыс. военных НАТО, более 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. «Все это говорит о том, что мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения», — утверждает глава белорусской республики.

Выступая на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, Лукашенко отметил, что силы Запада будут только нарастать, а Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО.