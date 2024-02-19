Глава ОРОВД Следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу майор юстиции Эдгар Серопян, который руководит доследственной проверкой гибели Алексея Навального, неожиданно осенью 2023 года (за четыре месяца до смерти политика) стал владельцем шикарных апартаментов в престижном московском небоскребе. Сам Серопян при всем желании не мог накопить на подобную квартиру. За что его премировали московской жилплощадью, вполне понятно, пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Ресурсу стало известно, что проверку по факту гибели Алексея Навального в ИК-3 пгт. Харп проводят следователи отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по ЯНАО. Именно Серопян на месте в ночи распорядился перевезти тело политика в морг Салехарда, отложив выдачу тела минимум на 14 дней.

Серопян выходец из СУ СКР по Владимирской области, где до трагедии отбывал наказание Алексей Навальный. Там Серопян возглавлял межрайонные отделы, позднее был переведен на аналогичную должность в Надым, а затем в управление по ЯНАО.

Накануне смерти основателя ФБК руководитель ОРОВД стал владельцем недвижимости в московском ЖК «Сити Бэй» с видом на Москва-реку. Среди официальных владельцев фамилию Серопяна не найти. Но в октябре 2023 года он зарегистрировался в чате ЖК только для жильцов и стал интересоваться (называя других участников чата «соседи»), сколько кондиционеров можно ставить и различными деталями ремонта. Из его сообщений однозначно следует, что он стал владельцем апартаментов.