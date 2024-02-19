Экономисту Гасымову продлили срок ареста

В Наримановский районный суд следственными органами подано представление о продлении срока ареста доктора философии по праву и экономике Фазиля Гасымова.

Как стало известно haqqin.az, суд продлил срок содержания Гасымова под арестом на 3 месяца.

Напомним, Гасымов обвиняется по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. Он был задержан в августе прошлого года в Турции в связи с уголовным делом председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу.

Фазиль Гасымов получил образование в Университете Озегин (Турция) и Тилбургском университете (Нидерланды) по специальности «Управление международным бизнесом». Он докторант Стамбульского университета. Последние годы жил в Стамбуле.