Дело Гаджи Матлаба передали в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 44-летнего Матлаба Багирова, учредителя и владельца информационных изданий SalamNews и InterAz, обвиняемого в контрабанде, легализации денежных средств в крупном размере, подготовке и распространении религиозно-экстремистских материалов и других преступлениях.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой. Подготовительное заседание суда назначено на 26 февраля.

Отметим, что Матлаб Багиров, известный как Гаджи Матлаб, получил религиозное образование в иранском Куме и Сирии. Он был арестован в январе прошлого года.

Потерпевшей по уголовному делу стороной признана Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана.