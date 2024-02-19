Мать российского оппозиционера Алексея Навального, Людмила Навальная, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

«Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить», - заявила Людмила Навальная.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование обстоятельств смерти Навального ведется, «выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством». Он также добавил, что вопрос передачи тела родственникам не относится к Кремлю: «Мы не занимаемся этим делом».

19 февраля матери Алексея Навального сообщили в Следственном комитете, что проверка обстоятельств смерти продлена, сколько она будет идти — неизвестно.