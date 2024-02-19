Израильского дипломата задержали в московском аэропорту

Генеральный директор организации «Натив», входящей в структуру канцелярии премьер-министра Израиля, Алон Шохам был задержан в минувшую среду в московском аэропорту по пути в Израиль. Об этом сообщили сегодня израильские СМИ.

Согласно информации, Шохама попросили ответить на вопросы российских силовиков, которые заметили, что в его паспорте много отметок о посещении Украины.

Шохам объяснил, что находится при исполнении служебных обязанностей, после длительного допроса ему разрешили сесть в самолет. Однако после того как самолет уже принял пассажиров, отстегнул «рукав» и начал отъезжать от терминала, по громкой связи объявили, что рейс задерживается. Израильского дипломата вновь заставили выйти из самолета и отвечать на те же вопросы. В итоге ему сообщили, что произошло недоразумение, и отпустили.

В воскресенье, 18 февраля, спустя несколько дней после инцидента, посольство России в Израиле извинилось за произошедшее.