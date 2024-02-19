Карабахских армян заменяют индусы

Армению покинули 15% выходцев из Карабах а. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель Исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян.

По его словам, отток карабахцев из Армении преимущественно обусловлен трудностями трудоустройства. Ситуацию на рынке труда обостряет массовый приток трудовых мигрантов.

По данным Манасеряна, только из Индии в Армению прибыло около 14 тысяч гастарбайтеров. Как отметил эксперт, Армения лидирует в ЕАЭС по темпам роста экономики, однако, несмотря на это, в стране третий год подряд растет уровень бедности.

«По официальным данным, уровень бедности в Армении составляет 42%, но, по экспертным оценкам, в Ширакской области этот показатель превышает 60%», - заметил Манасерян.

В целом, по его словам, в 2023 году ухудшилась структура экономики Армении.

Более того, сократилось производство продуктов питания, напитков, одежды. Соответственно, снизились и объемы экспорта продукции этих отраслей экономики, что отражает существенные проблемы в экспортном секторе.