В Турции раскрыли шпионскую сеть Франции

Национальная разведывательная организация Турции (МİТ) раскрыла шпионскую ячейку, работавшую в течение года на спецслужбы Франции. Задержано трое граждан Сирии, сообщает газета Sabah.

По данным издания, задержанные, за которыми следила турецкая контрразведка, занимались подделкой документов. По данным MİT, они передавали ложную информацию о миграционной политике Турции и нарушениях прав человека в стране.

Подробности недавно проведенной в Стамбуле операции не приводятся. Известно, что полиция Стамбула и сотрудники MİT задержали шпионов, которые после предупреждения разведки Франции пытались покинуть Турцию.

Сообщается, что проживающий в турецком мегаполисе гражданин Сирии по имени Ахмет Кати, представившись журналистом и общественником, обратился вместе со своей семьей в генконсульство Франции за получением убежища. В обмен на это представители французской разведки предложили сирийцам осуществлять сбор шпионской информации о Турции. Впоследствии Кати предоставил своим хозяевам недостоверные документы о сирийских беженцах, в том числе о якобы применении к ним пыток, что было чревато негативными последствиями для Анкары в Европе, пишет газета.