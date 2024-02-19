Турция открывает счета россиянам с условиями

Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам России, условиями являются наличие вида на жительство (ВНЖ) и право на работу, заявил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

Турецкий частный банк Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщили российские СМИ со ссылкой на письмо из банка. В банке заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза», - сказал представитель филиала Ziraat.

По его словам, никаких уведомлений о запрете открывать счета россиянам государственные банки Турции не получали.