Доходы транспортного сектора Азербайджана превысили 1 млрд
Благодаря реформам, осуществленным в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, достигнут большой прогресс в сфере транспорта и ИКТ. Каждый из этих секторов вносит весомый вклад в социально-экономический прогресс страны, а их развитие в последние годы особенно заметно. Это подтверждают и приведенные ниже факты.
Доля транспорта в ВВП возросла на 2%
По информации Министерства цифрового развития и транспорта, в последние годы были реализованы крупные инфраструктурные проекты с целью превратить Азербайджан в транспортно-логистический и транзитный узел региона, развивать международные транспортно-транзитные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг».
Для оказания населению качественных услуг железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта в стране создана современная инфраструктура, в том числе построены железнодорожные вокзалы, автобусные остановки и аэропорты.
В то же время с целью перевозки пассажиров в комфортных и безопасных условиях проведена работа по модернизации всех видов транспортного парка. В страну завезены и сданы в пользование транспортные средства, соответствующие современным стандартам.
В результате проделанной работы транспортная сфера стала одной из ведущих отраслей экономики страны. Во всех сферах транспортной отрасли произошел значительный рост грузоперевозок, в частности транзитных.
И вовсе не случайно доходы транспортного сектора по итогам 2023 года превысили 12,1 миллиарда манатов.
В январе текущего года доходы сектора увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 22,5% и превысили 1,0 миллиарда манатов. Таким образом, доля сектора в ВВП страны возросла с 5,4% до 7,0%.
Доходы сектора ИКТ возросли на 12,3%
Стремительное развитие современных информационных технологий, формирование инновационного общества является одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством Азербайджана.
В стране проделана большая работа в направлении ускорения цифровой трансформации, цифровизации всех сфер экономики, формирования электронного правительства, охвата услугами стационарного и мобильного широкополосного интернета и повышения качества обслуживания.
В рамках проекта Министерства цифрового развития и транспорта «Онлайн-Азербайджан» продолжается работа по 100-процентному обеспечению в текущем году высокоскоростным интернетом города Баку и регионов, включая отдаленные села и поселки.
Также предпринимаются важные шаги по применению искусственного интеллекта, созданию благоприятных условий для развития инновационной экосистемы, привлечению иностранных стартапов и инвесторов в нашу страну, подготовке кадров в сфере ИКТ.
В рамках стипендиальной программы Technest и в новом Центре кибербезопасности Азербайджана ведется подготовка специалистов по различным направлениям ИКТ. Помимо города Баку, различные тренинги в этой области организуются в регионах.
В результате проделанной работы доходы от сектора информации и связи по итогам 2023 года превысили 3,2 миллиарда манатов.
В январе текущего года доходы увеличились на 12,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 258,2 миллиона манатов. Таким образом, доля сектора в ВВП выросла с 1,5% до 1,8%.