Доходы транспортного сектора Азербайджана превысили 1 млрд

Благодаря реформам, осуществленным в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, достигнут большой прогресс в сфере транспорта и ИКТ. Каждый из этих секторов вносит весомый вклад в социально-экономический прогресс страны, а их развитие в последние годы особенно заметно. Это подтверждают и приведенные ниже факты.

По информации Министерства цифрового развития и транспорта, в последние годы были реализованы крупные инфраструктурные проекты с целью превратить Азербайджан в транспортно-логистический и транзитный узел региона, развивать международные транспортно-транзитные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг».

Для оказания населению качественных услуг железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта в стране создана современная инфраструктура, в том числе построены железнодорожные вокзалы, автобусные остановки и аэропорты.

В то же время с целью перевозки пассажиров в комфортных и безопасных условиях проведена работа по модернизации всех видов транспортного парка. В страну завезены и сданы в пользование транспортные средства, соответствующие современным стандартам.

В результате проделанной работы транспортная сфера стала одной из ведущих отраслей экономики страны. Во всех сферах транспортной отрасли произошел значительный рост грузоперевозок, в частности транзитных.

И вовсе не случайно доходы транспортного сектора по итогам 2023 года превысили 12,1 миллиарда манатов.

В январе текущего года доходы сектора увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 22,5% и превысили 1,0 миллиарда манатов. Таким образом, доля сектора в ВВП страны возросла с 5,4% до 7,0%.

Доходы сектора ИКТ возросли на 12,3%