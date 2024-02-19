В январе 2022 года Олега Навального объявили в розыск после того, как ФСИН ходатайствовала о замене условного срока по уголовному делу о нарушении санитарных норм на реальное заключение. По словам адвоката Никаса Параскевова, его подзащитный был объявлен в розыск, так как он не отмечался в инспекции ФСИН. Перед этим Люблинский суд Москвы заменил Олегу Навальному условный срок на реальный.

Согласно материалам дела, Олег Навальный в сентябре 2021 года уехал на Кипр и оттуда не вернулся в Россию. В связи с этим ФСИН направила ходатайство о замене срока, поскольку он не следовал ограничениям, наложенным по результатам «санитарного дела». «Санитарное дело» было заведено после акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. По версии следствия, соратники оппозиционера и активисты призвали людей в соцсетях участвовать в митинге на Пушкинской площади в Москве, создав таким образом угрозу заражения коронавирусом.