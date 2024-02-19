Навальному хотели помочь сбежать

Представители «Русского Добровольческого Корпуса» (воинское формирование, созданное россиянами и воюющее на стороне Украины) заявили, что разрабатывали план побега скончавшегося на днях российского оппозиционера Алексея Навального из колонии.

Операцию по вызволению Навального назвали «Декабрь». Навального хотели «отбить» у конвоя по дороге к ИК-3 в Ямало-Ненецком округе силами группы РДК, а затем отправиться на приграничную территорию с Украиной. Как указывают в корпусе, «меры безопасности, принятые ФСИН и ФСБ для предотвращения подобных сценариев, оказались достаточно действенными». В итоге этапирование оппозиционера началось внезапно, и группа РДК якобы не успела. Позже, когда в декабре Алексея доставили в ИК-3, РДК начал разрабатывать план побега уже оттуда.

РДК опубликовал данные и фотографии, которые он получил во время подготовки. Среди них — фото Навального из личного дела.