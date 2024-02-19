Очередной успех Минтруда
Министерство труда и социальной защиты населения в очередной раз заняло первое место в оценке «Индекса услуг ASAN». Среди госучреждений министерство продемонстрировало самый высокий показатель (92,38 процента) по 14 услугам.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, состоялась презентация, посвященная результатам оценки. В мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, представители органов исполнительной власти, должностные лица различных структур и гости.
После объявления результатов учреждения, показавшие самые высокие результаты в оценке, были награждены.
Отметим, что в рейтинге за 2019-2020 годы Министерство труда заняло лишь пятое место с результатом 64,40 процента. В 2020-2021 годах уже стало вторым с результатом 79,65 процента. А в 2022-м заняло первое место с результатом 88,48 процента.
В сообщении самого министерства отмечается, что блестящие результаты являются следствием «систематических реформ, проводимых за последние годы, электронизации информационных ресурсов и интеграции с системами других учреждений, обучения сотрудников, измерения удовлетворенности граждан».
Следует отметить, что в оценку вошли 208 услуг 23 центральных органов исполнительной власти, 170 услуг 15 местных исполнительных органов и 60 услуг 9 юридических лиц – всего 438.