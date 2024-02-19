Очередной успех Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения в очередной раз заняло первое место в оценке «Индекса услуг ASAN». Среди госучреждений министерство продемонстрировало самый высокий показатель (92,38 процента) по 14 услугам.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, состоялась презентация, посвященная результатам оценки. В мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, представители органов исполнительной власти, должностные лица различных структур и гости.

После объявления результатов учреждения, показавшие самые высокие результаты в оценке, были награждены.