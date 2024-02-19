Тревожные новости с украинского фронта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «чрезвычайно сложной ситуации» в нескольких районах харьковского направления. По его словам, Вооруженные силы Украины чувствуют задержку военной помощи от союзников.

«Ситуация на линии фронта чрезвычайно сложная в нескольких районах, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — написал украинский президент в социальной сети X (ранее Twitter).

Владимир Зеленский добавил, что армия России «пользуется задержками военной помощи» со стороны Запада. По его словам, в ВСУ есть дефицит артиллерии, средств передовой противовоздушной обороны и оружия большой дальности. При этом Украина работает с партнерами над возобновлением помощи и наращивает мощности оборонной промышленности внутри страны.