Достоевского и Платона обвинили в пропаганде ЛГБТ

Российской онлайн-площадке «Мегамаркет» прислали список книг, которые нужно снять с продажи из-за «пропаганды ЛГБТ». Перечень из 257 наименований опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев.

В список попали не только литературные новинки, но и классика. К примеру, маркетплейсу нужно удалить со своего сайта карточки книг «Неточка Незванова» Федора Достоевского, «Пир» Платона, «Декамерона» Джованни Бокаччо, «Орландо» Вирджинии Вульф, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и «Оно» Стивена Кинга.

Среди запрещенных к продаже также оказались произведения других мировых классиков — Стефана Цвейга, Андре Жида, Юкио Мисимы, Патти Смит и Хулио Кортасара.

Кто конкретно потребовал от маркетплейса снять с продажи книги всех этих авторов, Плющев не уточнил. «Мегамаркетом» владеют Сбербанк (85%), «М.Видео-Эльдорадо» (10%), а также основатель «М.Видео» и goods.ru (5%).

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Ответственность за нарушение закона касается лиц любого возраста. До этого ЛГБТ-пропаганда была запрещена только среди несовершеннолетних.