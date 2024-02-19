Делегация Армении отправится в Стамбул

Делегация Армении во главе с председателем парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворгом Папояном отправится в Стамбул.

В пресс-службе парламента сообщили, что делегация с 22 по 24 февраля в Турции примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

В прошлом году на саммите, посвященном 30-летию основания ПА ОЧЭС, Армению представляла делегация во главе со спикером парламента Аленом Симоняном.