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На заключительном мероприятии регионального проекта INNOSTART авторы 12 новых стартапов продемонстрировали свои технологические решения.

Проект, объединяющий более 1500 молодых людей, был организован компанией SUP.VC при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IRIA). В рамках стартовавшего в мае 2023 года проекта INNOSTART в шести регионах страны был организован цикл тренингов по инновационному предпринимательству и менторству, реализована инкубационная программа стартапов, проведено в целом 33 мероприятия. Заключительное мероприятие проекта – Demo Day – состоялось 19 февраля. В нем приняли участие выпускники программы и представители региональных университетов. Открывая мероприятие, председатель IRIA Инара Велиева подчеркнула исключительное значение тренингов с точки зрения раскрытия инновационного потенциала молодежи.

«Этот проект предоставляет шанс каждому молодому человеку, проживающему в регионах Азербайджана, воплотить в жизнь инновационные идеи и делает доступными ресурсы по созданию стартапов», – сказала председатель Агентства. По словам исполнительного директора инновационной компании SUP.VC Рашада Эйвазова, проект INNOSTART создает инновационные возможности в сфере предпринимательства, которые будут отвечать уникальным потребностям каждого региона. Затем региональные стартаперы, участвовавшие в проекте, выступили с презентациями, посвященными многоцелевым технологическим решениям. Проекты охватывают такие области, как электронная торговля, решения для агробизнеса, технологии в области образования, а также сфера услуг, включая трудоустройство, доставку еды и аренду автомобилей.