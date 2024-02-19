В Баку представлено 12 новых стартап-проектов из регионов фото
На заключительном мероприятии регионального проекта INNOSTART авторы 12 новых стартапов продемонстрировали свои технологические решения.
Проект, объединяющий более 1500 молодых людей, был организован компанией SUP.VC при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IRIA). В рамках стартовавшего в мае 2023 года проекта INNOSTART в шести регионах страны был организован цикл тренингов по инновационному предпринимательству и менторству, реализована инкубационная программа стартапов, проведено в целом 33 мероприятия.
Заключительное мероприятие проекта – Demo Day – состоялось 19 февраля. В нем приняли участие выпускники программы и представители региональных университетов.
Открывая мероприятие, председатель IRIA Инара Велиева подчеркнула исключительное значение тренингов с точки зрения раскрытия инновационного потенциала молодежи.
«Этот проект предоставляет шанс каждому молодому человеку, проживающему в регионах Азербайджана, воплотить в жизнь инновационные идеи и делает доступными ресурсы по созданию стартапов», – сказала председатель Агентства.
По словам исполнительного директора инновационной компании SUP.VC Рашада Эйвазова, проект INNOSTART создает инновационные возможности в сфере предпринимательства, которые будут отвечать уникальным потребностям каждого региона.
Затем региональные стартаперы, участвовавшие в проекте, выступили с презентациями, посвященными многоцелевым технологическим решениям. Проекты охватывают такие области, как электронная торговля, решения для агробизнеса, технологии в области образования, а также сфера услуг, включая трудоустройство, доставку еды и аренду автомобилей.
Тренинги для участников проекта были проведены в Шеки, Загатале, Мингячевире, Гяндже, Сумгаите и Ленкорани. В рамках менторской программы INNOSTART были подготовлены 18 менторов для реализации инновационных проектов в регионах.
Следует отметить, что основной целью проекта INNOSTART является повышение осведомленности молодежи в регионах страны о стартапах. Во время тренингов члены команды стартапов приобрели знания о том, как претворить идеи стартапа на практике, а также о пользе, которую инновационные проекты приносят экономике страны. В ходе практических занятий участники тренингов приобрели важные навыки, ознакомились с аспектами создания стартапов и передовым международным опытом в этой сфере.