Рекордный пакет военной помощи Швеции Украине

Швеция окажет Украине военную помощь на сумму около 7,1 млрд шведских крон (около 633 млн евро), сообщило во вторник, 20 февраля, шведское Министерство обороны.

Этот уже 15-й по счету пакет военной помощи Стокгольма Киеву, он станет самым крупным за все время войны России против Украины.

Планируемые поставки включают в себя артиллерийские боеприпасы примерно на 2 млрд крон (178 млн евро), зенитную артиллерию и безоткатные орудия. Кроме того, в пакет включены морские десантные и десантно-штурмовые катера, а также другое вооружение и медицинское оборудование. Еще 1 млрд крон предназначен на приобретение около 10 новых боевых бронированных машин через международные фонды Украины.