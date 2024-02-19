Эльяс Шафиев, собкор 17:31

Как ранее сообщал haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, вслед за Азербайджаном и в Турции ликвидирована шпионская сеть Службы внешней разведки Франции (DGSE). Национальная разведывательная организация объявила о поимке французских шпионов, за которыми на протяжении нескольких месяцев велась слежка. Группа из трех шпионов действовала в стране почти год. Речь идет об Ахмете Кати, Хусаме Эльнахаре и Ибрагиме Шеваише. Куратором шпионской сети является гражданин Сирии Ахмет Кати, проживавший в Стамбуле. Он занимался бизнесом, основал строительную компанию Injaz и консалтинговую компанию, помогавшую получать турецкое гражданство. Ахмета Кати завербовали во французском консульстве в Стамбуле, пообещав ему убежище во Франции взамен на сотрудничество.

Сириец согласился на это предложение и приступил к работе, передавая информацию о сирийских беженцах в Турции, миграционной политике турецкого правительства, а также фейковые новости и документы с целью нанесения ущерба имиджу турецкого правительства в Европе. Куратором Кати была неправительственная организация «Общество друзей Алеппо» (Coliectif Amis d'Alep), расположенная в Париже и контролируемая DGSE. Еще один член шпионской сети по имени Хусам Эльнахар обеспечивал обмен информацией между Ахметом Кати и кураторами в Париже. Ахмет Кати создал группу в WhatsApp для обмена информацией между участниками шпионской сети, а также готовил прямые трансляции из Турции в сотрудничестве с зарубежными СМИ. В одном из таких прямых эфиров он заявил, что турецкие жандармы сбросили 55 нелегальных мигрантов в реку Мерич на границе с Грецией. Он также передавал информацию о преследовании сирийских беженцев в Турции. Сириец также получил паспортные данные иностранных граждан, проживающих в Турции, и передал их французской разведке.

Согласно переписке, полученной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT), координатор Кати Эльнахар предупредил его, что сотрудница DGSE в Париже под псевдонимом «Ирен» недовольна снижением объема передаваемой информации, и сирийцу могут отказать в убежище. После этого Ахмет связался с «Ирэн», пообещал исправиться и принес свои извинения. Через некоторое время «Ирен» предупредила сирийца, что за ним следит турецкая разведка и ему грозит арест. По указанию «Ирен» Кати оставил свои телефоны в Стамбуле, а сам отправился в Бурсу и ждал там на конспиративной квартире. Спустя некоторое время сирийцу оформили французскую визу и купили билет во Францию, однако, не успев сбежать, он был арестован сотрудниками MİT.