Мишель и Пашинян обсудили Южный Кавказ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе. Об этом Мишель написал на своей странице в соцсети "Х".

"Провели переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам сотрудничества Армении с ЕС и нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вопросы мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе занимают важное место в повестке дня для ЕС", - говорится в публикации.

Good discussion with 🇦🇲 PM @NikolPashinyan on EU-Armenia relations and Armenia-Azerbaijan normalisation.



The agenda of peace, stability and prosperity for the South Caucasus is high on EU’s agenda.