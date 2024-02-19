Соцсеть Маска заблокировала аккаунт Юлии Навальной
Соцсеть X (бывший Twitter) сегодня, 20 февраля, приостановила действие учетной записи Юлии Навальной. Но проблему быстро исправили после огласки в СМИ.
Блокировка учетной записи Навальной началась после того, как она сегодня обнародовала пост с призывом "вернуть тело Алексея и позволить ему быть похороненным с достоинством".
Представители соцсети никак не комментировали причину таких действий, но через полчаса разблокировали учетную запись Навальной.
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