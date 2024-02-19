Соцсеть Маска заблокировала аккаунт Юлии Навальной

Соцсеть X (бывший Twitter) сегодня, 20 февраля, приостановила действие учетной записи Юлии Навальной. Но проблему быстро исправили после огласки в СМИ.

Блокировка учетной записи Навальной началась после того, как она сегодня обнародовала пост с призывом "вернуть тело Алексея и позволить ему быть похороненным с достоинством".

Представители соцсети никак не комментировали причину таких действий, но через полчаса разблокировали учетную запись Навальной.