Университет спецназа в Чечне будет носить имя Путина

Российский университет спецназа в Чечне будет носить имя президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Приезд заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева стал для нас весомым поводом, чтобы озвучить решение назвать Российский университет спецназа именем Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина", - написал он.

По словам Кадырова, решение назвать центр именем Путина было принято еще в момент основания университета. "Поэтому я официально заявляю, что <...> Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - заявил Кадыров.