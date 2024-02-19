Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию

Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2024 года, сообщает Daily Mail.

Политик считает, что предприниматель «стойко защищает диалог, свободу слова и возможность выражать свою точку зрения в постоянно поляризующемся мире». Как отметил Нильсен, основанные Маском компании «улучшают общество и углубляют знания как о Земле, так и о космосе», а также «обеспечивают коммуникацию и связь во всем мире».

Издание сообщает, что в числе соискателей Нобелевской премии мира также значатся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Кроме того, на премию претендуют правозащитные организации Израиля и Палестины.