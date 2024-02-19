Франция и Китай договорились о содействии по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Китая Ван И договорились содействовать достижению мира в Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию Макрона.

Как уточняется, договоренность была достигнута в ходе визита главы МИД Китая во Францию. Собеседники выразили намерение содействовать мирному урегулированию в духе международного права.

Агентство сообщает, что французская сторона подчеркнула значительную роль, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта в Украине.