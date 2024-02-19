Грузинская делегация обратилась к ПАСЕ в связи с Азербайджаном

Глава делегации грузинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Гиви Миканадзе направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу. Об этом сообщили в Милли Меджлисе Азербайджана.

В письме выражена обеспокоенность принятием резолюции относительно нератифицирования полномочий делегации азербайджанского парламента в ПАСЕ. Отмечается, что такие жесткие решения принимаются без обсуждения и анализа будущих отношений ПАСЕ с Азербайджаном и Южным Кавказом. В письме говорится, что это решение также наносит ущерб миссии и репутации Совета Европы как важной платформы для диалога и сотрудничества.

Миканадзе призывает пересмотреть данную резолюцию. В конце письма выражается уверенность в том, что отмена этой резолюции будет служить интересам Совета Европы.