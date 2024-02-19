В Венгрии призвали расширить Евросоюз

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал быстрее принять в Евросоюз страны Западных Балкан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Евросоюз откроет двери и примет страны Западных Балкан, то будет уже не важно, кто там пытается оказывать влияние», — отметил Сийярто.

Он добавил, что затягивание процесса евроинтеграции лишь повышает разочарование и скептицизм среди граждан этих стран к альянсу.