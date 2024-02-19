Россия заняла село в Херсоне

Село Крынки в Херсонской области находится под контролем ВС РФ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным 20 февраля.

"В целом по берегу Крынок уже стоят посты российских войск. <...> "Освобождение" Крынок фактически ставит окончательную точку в наступлении ВСУ", — сказал министр.

Также Шойгу отметил, что российские войска после захвата Авдеевки продолжают продвигаться на Донецком направлении.