США ветировали резолюцию ООН по Газе

США вновь наложили вето на принятие резолюции в Совете Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Голосование состоялось 20 февраля.

Проект резолюции, представленный Алжиром, поддержали 13 членов Совбеза. Великобритания воздержалась от голосования.

В тексте резолюции содержалось требование немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами. Также в проекте было прописано требование незамедлительно и без каких-либо предусловий освободить всех заложников.