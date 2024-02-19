Путин против размещения ядерного оружия в космосе

Москва выступает против размещения ядерного оружия в космосе. Об этом 20 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — сказал он.

Ранее Сергей Шойгу также заявил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет.