Россия набрала полмиллиона контрактников

Порядка 540 тыс. военнослужащих поступили на военную службу по контракту в 2023 году, что позволило создать резервную армию в составе 6 дивизий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"Мы только в прошлом году осуществили набор почти 540 тыс. человек по контракту, это позволило создать нам резервную армию - 6 дивизий. Сегодня это обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу. В этом году, на сегодняшний день, уже 50 тыс. человек [набраны] по контракту, и они продолжают идти", - сказал Шойгу.