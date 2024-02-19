Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:30

Хотя Россия создала огромный флот «танкеров-призраков» во избежание нефтяных санкций, введенных «Большой семеркой», США выслеживают и обнаруживают их в Мировом океане. В результате этих мер около половины кораблей скрытого танкерного флота России были идентифицированы и попали под санкции США. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Bloomberg. В настоящее время они простаивают в портах или открытых водах и не могут принимать новые грузы. Как известно, «Большая семерка» установила потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Со своей стороны Россия создала флот «танкеров-призраков», чтобы обойти установленное эмбарго, и эти танкеры скрывают источник перевозимой нефти. Владельцы этих судов обходят западную систему страхования, чтобы избежать санкций.

Однако Запад активизировал усилия, чтобы торговые суда соблюдали ограничения на российскую нефть, и на данный момент обложил санкциями до 50 нефтяных танкеров. В результате российская нефть марки Urals теперь предлагается покупателям с большими скидками, а многие покупатели вообще отказываются покупать российскую нефть. Как сообщает Bloomberg, Казначейство США ввело санкции против восьми отдельных судов в период с октября по декабрь прошлого года. До конца 2023 года в список были добавлены еще 24 танкера, поскольку ведомство сосредоточило внимание на судоходной компании, принадлежащей российскому государственному «Совкомфлоту». В январе под санкции попала базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах компания Hennesea Holdings, владеющая 18 судами. А совсем недавно в список был внесен танкер NS Leader «Совкомфлота» (крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов), в результате чего судно изменило курс вблизи берегов Португалии и направилось обратно в Россию.

Это ужесточение мер оказывает давление на цены, поскольку российская нефть сорта Urals из-за высоких скидок проигрывает по рентабельности марке Brent. Между тем, санкции США вынудили некоторые рынки «переосмыслить» импорт данного ресурса. В конце января стало известно, что несколько танкеров, перевозивших в общей сложности 10 миллионов тонн российской нефти, застряли в индийских портах. Индийские нефтеперерабатывающие заводы не принимали российскую нефть, опасаясь санкций США. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил сегодня, что Россия должна соблюдать западные санкции, чтобы продавать свою нефть. Но США и их союзникам еще предстоит нанести основной удар по российским «призракам». Недавно представитель Великобритании по санкциям отметил, что G7 прилагает усилия, чтобы заставить международное сообщество обеспечить соблюдение ценового ограничения и вернуть теневые танкеры обратно в состав западных флотов.

Один из танкеров, подозреваемый в перевозке российской нефти, в начале февраля сел на мель у побережья Тринидада и Тобаго. Из него начала вытекать нефть, что вызвало серьезный экологический кризис. Выяснилось, что на борту танкера никого нет: члены экипажа покинули судно с документами и скрылись в неизвестном направлении. Нефть повредила рифы и пляжи, затронув около 15 километров береговой линии, что побудило правительство островного государства объявить чрезвычайное положение. Водолазные команды и автономный подводный аппарат установили название судна - «Гольфстрим», но не смогли найти регистрационный номер Международной морской организации (ИМО), который позволил бы его точно идентифицировать. Исследования Bellingcat выявили, что загадочное судно представляет собой баржу без двигателя, часть так называемой системы сочлененных буксиров и барж, у которой изначально не было регистрационного номера.