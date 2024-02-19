Шойгу назвал потери ВСУ

Киев за время контрнаступления потерял 166 тыс. военных убитыми и ранеными. Об этом 20 февраля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Задействовав такие огромные силы, противнику не удалось дойти даже до первой линии обороны. До первой линии обороны, а их дальше еще две. Потеряв 166 тыс. убитыми и ранеными, <...> более 800 танков, почти 2,4 тыс. боевых бронированных машин», — сказал он в интервью ТАСС.

Шойгу заявил, что российские войска уничтожили больше половины танков Leopard, поставленных ВСУ.