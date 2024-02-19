Генсек ОДКБ: Армения была и остается союзником

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией, отмечается в статье генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в журнале "Международная жизнь".

"ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку. Вместе с тем работа Армении в организации продолжается, многосторонние контакты Еревана в рамках ОДКБ осуществляются в рабочем режиме. Армения была и остается союзником", - отметил Тасмагамбетов.