Никки Хейли: Байден перевернул США с ног на голову

Соединенные Штаты оказались перевернуты с ног на голову в результате действий нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии.

"Джо Байден перевернул нашу страну с ног на голову. Это ненормально, когда миллионы мигрантов незаконно пересекают нашу границу, а их даже не останавливают. Это ненормально, когда школы уделяют больше внимания гендерным местоимениям, чем чтению и математике. Стремительный рост цен и преступности - это ненормально. Войны в Европе и на Ближнем Востоке - это ненормально. И за это все несет ответственность Джо Байден", - сказала она, выступая перед своими сторонниками в городе Гринвилл (штат Южная Каролина).

24 февраля в этом штате пройдут праймериз республиканцев.