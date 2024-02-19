Российский дипломат: Европа сменит тон, когда выйдем к границам ЕС

Страны Европейского союза сменят тон в вопросе украинского конфликта, когда Россия выйдет к восточным границам ЕС, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии... И тон совершенно будет другой», — сказал он.

По словам Гаврилова, при таком развитии событий ЕС сразу начнёт разговоры о сдержках, противовесах, гарантиях и балансах.