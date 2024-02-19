В Израиле заявили, что «Теория уравнений» Насраллы рухнула

«Теория уравнений», которую пытался реализовать лидер шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насралла, рухнула, ВВС Израиля свободно действуют, где необходимо, включая Бейрут и Дамаск. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Во время посещения базы ВВС Израиля на севере я ясно дал понять, что теория уравнений, которую продвигал Насралла, рухнула, и сегодня ЦАХАЛ и ВВС Израиля свободно действуют везде, в Бейруте, Дамаске и других местах», - написал Галант в соцсети X.

«Мы продолжим действовать там, где это необходимо, пока угрозы нашим гражданам не будут устранены», - добавил глава израильского Минобороны.