Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 23:13

К такому выводу пришли эксперты, участвовавшие в опросе, который провели американские ученые Жюстин Во и Брендон Роттингхаус. 154 специалиста из Американской ассоциации политических наук ранжировали сорок пять президентов США согласно их вкладу в развитие государства. Трамп получил почетное последнее место. Ожидаемо, и не в первый раз (это третье исследование такого рода) первое место досталось Абрахаму Линкольну, лидеру, выигравшему Гражданскую войну и покончившего с рабством. Франклин Делано Рузвельт второй, на его счету преодоление Великой Депрессии и победа во Второй мировой. На третьей позиции Джордж Вашингтон – первый президент, именно он добился независимости Штатов.

В общем, принцип прост и понятен: подсчитываются президентские достижения, их условный вес для дальнейшего прогресса Америки и выставляются условные баллы. Делают это специалисты, которые скрупулезно изучают историю США и глубоко вникают в политические биографии лидеров. Но список достижений Дональда Трампа повергает их в состояние смятения. Действительно, никто из американских президентов не прославился категорическим нежеланием признавать победу соперника, вплоть до подзуживания штурма Капитолия, никто не может похвастаться 91 уголовным обвинением. В результате Трампа в рейтинге обошли такие малоприметные фигуры как Франклин Пирс (президент в 1853—1857 годы), Уоррен Гардинг (1921 - 1923) и даже Уильям Генри Гаррисон (1841), который умер 31 день спустя после того, как приступил к исполнению обязанностей в Белом доме.