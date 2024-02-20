В Украине назвали ущерб от российского вторжения

После вторжения России Украина потеряла почти треть своей экономики и более 3 млн рабочих мест. Страну покинули 10 млн человек, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль японскому телеканалу NHK.

«Из-за российской агрессии мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% территорий и 3,5 миллиона рабочих мест», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, как отметил украинский премьер, протяженность поврежденных дорог в стране составила около 8400 километров. Только в Киевской области повреждено более 29 тысяч зданий, из которых отремонтировано только 60%. Шмыгаль отметил, что граждане, уехавшие в Евросоюз, не возвращаются в Украину из-за проблем с безопасностью.

Шмыгаль приехал в Токио, чтобы обсудить помощь Японии в восстановлении Украины. За время визита Киев и Токио подписали около 50 соглашений о сотрудничестве между странами в частном и государственном секторах.