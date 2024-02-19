Госдеп: У нас нет волшебного плана для Украины
Без дополнительной поддержки Конгресса США Украина не сможет пополнить свои средства ПВО и запасы боеприпасов, чтобы защитить себя, заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Когда речь идет о нашей помощи Украине в области безопасности, 90% этих денег фактически тратится здесь, в США. Это выгодно американскому производству», – добавил он.
Говоря о возможных альтернативах помощи Украине, он отметил следующее: «У нас нет другого волшебного плана, который мы могли бы представить для поддержки Украины».
Он добавил, что «Россия добилась первых заметных успехов за последние месяцы» и Госдепу нужно время, чтобы придумывать новые санкции.