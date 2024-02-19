Что же объединяет Армению с Индией и Францией? главный вопрос

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az

Главный вопрос, вызывающий в последнее время пересуды в регионе - оружие, которое Армения интенсивно закупает во Франции и Индии. Как заявляет официальный Ереван, это делается для усиления обороноспособности страны, стремящейся поскорее «избавиться от российского металлолома».

Впрочем, такого рода объяснения устраивают в Армении далеко не всех.

Что же касается закупки оружия и боеприпасов у Индии, то, по мнению военных экспертов, армянская армия не обладает соответствующим опытом и навыками для их эксплуатации

Так, армянское газета «Паст» утверждает, что закупаемые Ереваном оружие, боеприпасы и техника из Индии, Франции и других стран либо не отличаются высоким качеством, либо не соответствуют стандартам армянской армии. В частности, это касается приобретаемых у Франции радиолокационных устройств. В то же время ракеты для поражения целей, которые обнаруживает это устройство, французы армянам не продают. Ну а низкое качество французских военно-транспортных средств подтверждает отказ от них армии Украины.

Что же касается закупки оружия и боеприпасов у Индии, то, по мнению военных экспертов, армянская армия не обладает соответствующим опытом и навыками для их эксплуатации.

О том, что оружие, поставляемое в Армению из Франции и Индии, недостаточно качественное, заявил и лидер движения «Всеармянский фронт» Аршак Карапетян. По его словам, некоторые контракты на закупку оружия, которые он подписал, будучи министром обороны, были аннулированы действующими властями. Речь, в частности, идет о контракте с Сербией на несколько сотен миллионов долларов.

Аршак Карапетян уточняет

Впрочем, контракт на закупку сербского оружия далеко не единственный, который аннулировало правительство Пашиняна.

Таким образом, приходит к выводу армянское издание, недавнее заявление действующего министра обороны Армении Сурена Папикяна о том, что армия обеспечивается всем необходимым вооружением за счет закупок в Индии, Франции и других странах – это попытка ввести в заблуждение армянское общество.

«Министр просто пытается произвести впечатление, - пишет «Паст». - Дескать, армия вооружается современным оружием и боеприпасами за счет отказа от российских поставок. Кому же верить?»

За последнее время Индия в самом деле значительно продвинулась в области военных технологий. Но когда Ереван становится, по сути, первым экспортным заказчиком индийского ВПК, это выглядит довольно рискованно. И за этот риск, считают местные эксперты, индийские партнеры должны сделать Армении скидку.

Сурен Папикян вводит в заблуждение общественность?

В то же время, пишет «Паст», Ереван поступает правильно, импортируя индийское оружие в мирное, а не в военное время. Поскольку вместе с ракетами и артиллерийскими системами Ереван приобретает также расположение Индии, которая, очевидно, будет поддерживать Армению во всех международных организациях. Таким образом, решение покупать оружие у Нью-Дели носит скорее политический, нежели военный характер.

Если же говорить о практической стороне перевооружения армянской армии, то, по оценке армянских обозревателей, у Индии лучше закупать не ее оружие, а подержанные американские аналоги. Тем более что калибр индийских гаубиц и систем залпового огня абсолютно несовместим с российскими системами, которые все еще состоят на вооружение армии Армении. К тому же вся документация индийского оружия составлена на английском языке, что осложняет ее применение.

В итоге ереванское издание приходит к выводу, что Армения покупает оружие не столько для ведения боевых действий в ближней или среднесрочной перспективе, сколько в стремлении отблагодарить Францию и Индию за политическую поддержку на международной арене.

Калибр индийских гаубиц и систем залпового огня абсолютно несовместим с российскими системами

«Означает ли это, что команда Пашиняна изначально понимала, что воевать не придется, зато за счет покупки оружия можно получить безоговорочную поддержку двух ядерных держав - постоянного члена Совета Безопасности ООН и крупнейшей азиатской страны с полуторамиллиардным населением? – задается вопросом «Паст».

Судя по всему, Ереван меняет не только поставщиков вооружения, но и хочет изменить свою военную доктрину. Стараясь, правда, особо эти планы не раскрывать.

С другой стороны, смена военной доктрины, как, впрочем, и процесс тотального перевооружения армии, требуют долгой и упорной работы большой группы политиков, военных, дипломатов, экономистов, финансовых экспертов… Не говоря уже о том, что для перехода на новые стандарты вооружения необходимо подогнать под них и систему обороны.

Но ничего этого, по всем наблюдениям, в Армении не было.

Кому противопоставляют себя Макрон с Пашиняном?

Отметим также, что интерес Парижа к Еревану носит исключительно политический характер. Своими корнями он уходит в далекую историю и связан с оголтелой ненавистью французских властей к Турции и Азербайджану, против которых Армения, собственно, и вооружается.

У Индии же, напротив, политические симпатии к Еревану проявились лишь в последние годы и были вызваны усилением на Южном Кавказе военно-политической оси Турция - Азербайджан - Пакистан. Таким образом, Индии, находящейся в состоянии перманентного конфликта с Пакистаном, для сохранения некоего баланса в регионе просто необходимо поддерживать Армению - страну, от которой особой выгоды Нью-Дели, как, впрочем, и Париж, иметь не может.

Таким образом, вопрос о том, что же тогда объединяет союз Армении, Индии и Франции, созданный на ненависти к другим народам и странам, остается открытым.