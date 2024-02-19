Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 00:06

Главный вопрос, вызывающий в последнее время пересуды в регионе - оружие, которое Армения интенсивно закупает во Франции и Индии. Как заявляет официальный Ереван, это делается для усиления обороноспособности страны, стремящейся поскорее «избавиться от российского металлолома». Впрочем, такого рода объяснения устраивают в Армении далеко не всех.

Так, армянское газета «Паст» утверждает, что закупаемые Ереваном оружие, боеприпасы и техника из Индии, Франции и других стран либо не отличаются высоким качеством, либо не соответствуют стандартам армянской армии. В частности, это касается приобретаемых у Франции радиолокационных устройств. В то же время ракеты для поражения целей, которые обнаруживает это устройство, французы армянам не продают. Ну а низкое качество французских военно-транспортных средств подтверждает отказ от них армии Украины. Что же касается закупки оружия и боеприпасов у Индии, то, по мнению военных экспертов, армянская армия не обладает соответствующим опытом и навыками для их эксплуатации. О том, что оружие, поставляемое в Армению из Франции и Индии, недостаточно качественное, заявил и лидер движения «Всеармянский фронт» Аршак Карапетян. По его словам, некоторые контракты на закупку оружия, которые он подписал, будучи министром обороны, были аннулированы действующими властями. Речь, в частности, идет о контракте с Сербией на несколько сотен миллионов долларов.

Впрочем, контракт на закупку сербского оружия далеко не единственный, который аннулировало правительство Пашиняна. Таким образом, приходит к выводу армянское издание, недавнее заявление действующего министра обороны Армении Сурена Папикяна о том, что армия обеспечивается всем необходимым вооружением за счет закупок в Индии, Франции и других странах – это попытка ввести в заблуждение армянское общество. «Министр просто пытается произвести впечатление, - пишет «Паст». - Дескать, армия вооружается современным оружием и боеприпасами за счет отказа от российских поставок. Кому же верить?» За последнее время Индия в самом деле значительно продвинулась в области военных технологий. Но когда Ереван становится, по сути, первым экспортным заказчиком индийского ВПК, это выглядит довольно рискованно. И за этот риск, считают местные эксперты, индийские партнеры должны сделать Армении скидку.

В то же время, пишет «Паст», Ереван поступает правильно, импортируя индийское оружие в мирное, а не в военное время. Поскольку вместе с ракетами и артиллерийскими системами Ереван приобретает также расположение Индии, которая, очевидно, будет поддерживать Армению во всех международных организациях. Таким образом, решение покупать оружие у Нью-Дели носит скорее политический, нежели военный характер. Если же говорить о практической стороне перевооружения армянской армии, то, по оценке армянских обозревателей, у Индии лучше закупать не ее оружие, а подержанные американские аналоги. Тем более что калибр индийских гаубиц и систем залпового огня абсолютно несовместим с российскими системами, которые все еще состоят на вооружение армии Армении. К тому же вся документация индийского оружия составлена на английском языке, что осложняет ее применение. В итоге ереванское издание приходит к выводу, что Армения покупает оружие не столько для ведения боевых действий в ближней или среднесрочной перспективе, сколько в стремлении отблагодарить Францию и Индию за политическую поддержку на международной арене.

«Означает ли это, что команда Пашиняна изначально понимала, что воевать не придется, зато за счет покупки оружия можно получить безоговорочную поддержку двух ядерных держав - постоянного члена Совета Безопасности ООН и крупнейшей азиатской страны с полуторамиллиардным населением? – задается вопросом «Паст». Судя по всему, Ереван меняет не только поставщиков вооружения, но и хочет изменить свою военную доктрину. Стараясь, правда, особо эти планы не раскрывать. С другой стороны, смена военной доктрины, как, впрочем, и процесс тотального перевооружения армии, требуют долгой и упорной работы большой группы политиков, военных, дипломатов, экономистов, финансовых экспертов… Не говоря уже о том, что для перехода на новые стандарты вооружения необходимо подогнать под них и систему обороны. Но ничего этого, по всем наблюдениям, в Армении не было.