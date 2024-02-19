Украина недосчиталась солдат при уходе из Авдеевки

При отступлении ВСУ из Авдеевки до тысячи украинских солдат могли попасть в плен, пишет The New York Times со ссылкой на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.

Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорили журналисты, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, пишет газета, находят эту оценку точной.

По словам собеседников NYT, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением.

Западные чиновники считают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно. Ситуация, как пишет издание, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон.

Кроме того, как рассказали украинские военнослужащие изданию, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя.

Спикер группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, но признал, что "определенное количество" солдат пропало без вести.