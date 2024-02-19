Россия бросает спортсменов в горнило войны

Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко и первый вице-премьер и полпред российского президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев создали для участия в войне отряд «Союз», куда вошли участники спортивных соревнований, в том числе турниров боевых искусств.

Отряд спонсируют «Росатом», Сбербанк и другие госкомпании. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на полученные ими финансовые документы.

Трутнев объявил о создании военного отряда из «мастеров спорта» на базе Российского союза боевых искусств (РСБИ) в декабре 2022 года. В «Союз» вошли также чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов, чемпион Европы по каратэ Сергей Увицкий (он уже погиб).

РСБИ за время войны заплатил московскому оружейному салону «Арсенал» 139 млн рублей, производителю винтовок Lobaev Arms — 35 млн. Университет спецназа в Чечне получил за обучение участников отряда «Союз» 38 млн рублей.