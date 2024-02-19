Ульвия Худиева, собкор 01:46

Эпидемия кори продолжает набирать обороты, число заражений в мире стремительно растет, ежедневно регистрируется множество смертей. Специалисты не исключают, что вирус кори мутировал… По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году число заражений корью в 45 раз (!) превысило показатели предыдущего года. Только в декабре 2023 года число госпитализированных в регионе Европы превысило 200 тысяч человек. Не лучше и ситуация в Соединенных Штатах. Даже в Канаде, которая в 1998 году благодаря широкомасштабным вакцинациям свела к нулю случаи заболевания корью, за последнее время наблюдаются новые случаи заражения, особенно среди тех, кто совершал международные авиаперелеты.

Также не внушает оптимизма ситуация в Турции и Грузии, где больницы переполнены инфицированными этой болезнью. Отметим, что в 2022 году было зарегистрировано в общей сложности 9 миллионов случаев заражения корью и 136 тысяч смертей от этой болезни. А в 2021 году от кори погибли 128 тысяч человек, в большинстве случаев - непривитые дети в возрасте до пяти лет. Как известно, заболевание корью вызывает такие серьезные осложнения, как воспаление головного мозга, глухота и слепота. В ВОЗ считают, что новый виток распространения этой болезни вызван пандемией коронавируса, провалами систем здравоохранения в целом ряде стран, а также крайне неверными, ограниченными представлениями многих людей о вакцинации. К сожалению, эта тревожная ситуация не обошло стороной и Азербайджан. 19 февраля в Ленкорани от кори умерла девочка 2018 года рождения, а двумя днями раньше жертвой заболевания стала бакинская школьница Нурай Ибрагимова. Всего же были зафиксированы более десяти случаев со смертельным исходом.