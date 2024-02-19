И в Азербайджане корь не сдается главный вопрос
Эпидемия кори продолжает набирать обороты, число заражений в мире стремительно растет, ежедневно регистрируется множество смертей. Специалисты не исключают, что вирус кори мутировал…
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году число заражений корью в 45 раз (!) превысило показатели предыдущего года. Только в декабре 2023 года число госпитализированных в регионе Европы превысило 200 тысяч человек.
Не лучше и ситуация в Соединенных Штатах. Даже в Канаде, которая в 1998 году благодаря широкомасштабным вакцинациям свела к нулю случаи заболевания корью, за последнее время наблюдаются новые случаи заражения, особенно среди тех, кто совершал международные авиаперелеты.
Также не внушает оптимизма ситуация в Турции и Грузии, где больницы переполнены инфицированными этой болезнью.
Отметим, что в 2022 году было зарегистрировано в общей сложности 9 миллионов случаев заражения корью и 136 тысяч смертей от этой болезни. А в 2021 году от кори погибли 128 тысяч человек, в большинстве случаев - непривитые дети в возрасте до пяти лет.
Как известно, заболевание корью вызывает такие серьезные осложнения, как воспаление головного мозга, глухота и слепота.
В ВОЗ считают, что новый виток распространения этой болезни вызван пандемией коронавируса, провалами систем здравоохранения в целом ряде стран, а также крайне неверными, ограниченными представлениями многих людей о вакцинации.
К сожалению, эта тревожная ситуация не обошло стороной и Азербайджан. 19 февраля в Ленкорани от кори умерла девочка 2018 года рождения, а двумя днями раньше жертвой заболевания стала бакинская школьница Нурай Ибрагимова. Всего же были зафиксированы более десяти случаев со смертельным исходом.
Как утверждают врачи, возросло также число заболеваний и среди взрослых, хотя точной статистики по ним пока нет.
По данным ВОЗ, в ноябре прошлого года в Азербайджане заразились корью 2.919 человек. Это самый высокий уровень заражения, зафиксированный в нашей стране за последние двадцать три года.
В Министерстве здравоохранения haqqin.az сказали, что в основном заражение наблюдаются среди детей. Также, по данным Министерства здравоохранения, 12 процентов больных корью, зарегистрированных в 2023 году, то есть 35 человек, были пожилыми людьми. По информации Министерства, данные эпидемиологического анализа свидетельствуют, что основной причиной заражения корью стали случаи уклонения от вакцинации.
Как сообщила haqqin.az Хатира Алиева, инфекционист Клинического медицинского центра научных исследований, подтвержденной информации о мутации кори нет. В то же время, по ее словам, с осени прошлого года число заражений возросло. Как выясняется, корью болеют не только дети, но и люди среднего и даже 60-летнего возраста.
«Эта болезнь очень заразна, и уберечься от нее крайне трудно, - подчеркнула Хатира Алиева. - У переболевших корью были зафиксированы такие осложнения, как серозный менингит, менингоэнцефалит, синусит, ларингит, трахеобронхит, отит, евстахиит, пневмония…»
По словам врача-педиатра Саиды Мамедовой, быстрое распространение кори стало следствием вздорных слухов о мнимой опасности вакцинации, распространяемых в последние годы так называемыми «антиваксерами» - людьми, которые не только сами не вакцинируются, но и удерживают от этого шага родных и близких.
Отметим, что стационарное лечение больных пожилого возраста, поступивших с подозрением на заражение корью, для жителей Баку и Сумгаита осуществляется во временном модульном больничном комплексе Мохаммади, входящим в структуру Сабунчинского медицинского центра, а также в инфекционных отделениях районных Центральных больниц и в Детской инфекционной больнице №1.