Грузия отчиталась ЕС о реформах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках визита в Брюссель встретился с президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем. Об этом сообщила администрация грузинского премьера. Было отмечено, что стороны обсудили процесс членства Грузии в ЕС и проводимые в этом направлении реформы.

В ходе встречи также обсуждалась политическая ситуация в Грузии. Глава правительства отметил, что правительство Грузии уже направило приглашение в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для миссии по наблюдению за выборами, которая проведет свободные, справедливые и прозрачные выборы.

Кобахидзе также подчеркнул необходимость более активной роли ЕС в процессе мирного урегулирования грузино-российского конфликта.

Отмечается, что в ходе встречи «было уделено внимание безопасности и вызовам в регионе и в мире».