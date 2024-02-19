Посольство Азербайджана обеспечило К.Зейналлы адвокатом. В настоящее время сотрудники диппредставительства, в частности, консул, находятся рядом с задержанным.

Посольство Азербайджана в России в рамках национального законодательства России предпринимает все правовые действия и дипломатические усилия в целях обеспечения прав задержанного в Москве фитнес-тренера и тиктокера Кямиля Зейналлы. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в России.

В Москве задержан азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По словам Зейналлы, в московском аэропорту Домодедово его задержала полиция и доставила в отделение. «Они сказали, что Армения объявила меня в международный розыск», - сказал Зейналлы, отметив, что завтра он предстанет перед российским судом.

По словам фитнес-тренера, его разыскивают с мая прошлого года: «Я уже третий раз в России, но меня задержали только сейчас. Надеюсь на поддержку наших госструктур...»

