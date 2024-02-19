Крупнейшие китайские банки перестали принимать платежи из России

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются.

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций , рассказали «Известиям» представители бизнеса и источник в одном из предпринимательских объединений.

Банки ICBC и CCB отклоняют все поступающие от подсанкционных банков платежи, независимо от того, какая используется система межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS, сообщил собеседник издания в российском банке.

Китайские банки объясняют ситуацию внутренней политикой компаний. Источник отметил, что ограничения были введены даже до начала 2024 года.

Американо-китайский торговый баланс значительно превышает тот же показатель между Россией и Китаем, а потому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, пояснил гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин.

Больше всего трудностей при проведении платежей с Китаем — западная система SWIFT, но сложности возникают с китайским и российским аналогами, признает партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Он пояснил, что рано или поздно все операции отражаются в банковской отчетности, а если у финорганизации налажены связи с коллегами из Европы и США, то отчетность становится целиком прозрачной.

В середине января Bloomberg писал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. Не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам. В начале февраля расчеты с Россией и Беларусью остановил китайский банк Chouzhou Commercial. Проблема касалась не только SWIFT, но и российской СПФС, а также китайской CIPS. Из-за отказа проводить платежи стало известно о срыве некоторых сделок.