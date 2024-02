Крупнейшие китайские банки перестали принимать платежи из России

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, рассказали «Известиям» представители бизнеса и источник в одном из предпринимательских объединений.

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются.