Смелое заявление конкурентки Трампа

Выступая в Клемсонском университете, выпускницей которого она является, Хейли отметила, что не собирается выходить из президентской гонки, несмотря на неутешительные результаты опросов.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая соревнуется с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию на выборах президента США, открыто раскритиковала своего оппонента, отрицая намерения завершить свою кампанию. Об этом сообщает NBC News.

В то же время она перешла к прямой критике Трампа, назвав его «катастрофой» для Республиканской партии, «более неуравновешенным и не в своем уме», чем когда он участвовал в выборах впервые.

Хейли также раскритиковала других республиканцев за то, что они «слишком боятся сказать об этом вслух»: «Конечно, многие политики, которые сейчас публично поддерживают Трампа, боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии».

Конкурентка Трампа заявила, что не боится «говорить неудобную правду вслух. Я не чувствую необходимости выслуживаться перед ним. И я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не ищу».

Ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в «супервторник» 5 марта.